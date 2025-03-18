شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى غدا بمحلس الوزراء لاستعراض ما تم تنفيذه من حزمة الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الاسبوعي لمتابعة عدد من الملفات.

ويعقب الاجتماع عقد المؤتمر الصحفى الأسبوعى، ويستعرض وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفى، تفاصيل ما تم تنفيذه من حزمة الحماية الاجتماعية التى أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.