شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين "تسير على ما يرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البيت الأبيض أن المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بدأت الساعة العاشرة صباحًا "بتوقيت واشنطن"، وأن "الاتصال يسير على ما يرام، وما زال جاريا".



وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الرئيس ترامب يجري اتصالاته الهاتفية الرسمية الثانية منذ توليه منصبه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم /الثلاثاء/، في إطار سعيه إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإعادة ضبط العلاقات مع موسكو، على الرغم من قلق حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين.



وتعد هذه أول محادثة بينهما منذ إعلان الولايات المتحدة وأوكرانيا خطة مشتركة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا قبل أسبوع حيث رفض بوتين الاقتراح حتى الآن، مشيدًا بجهود ترامب، لكنه قال إنه بحاجة إلى مناقشة التفاصيل.



وفي وقت سابق في موسكو، خيّب الكرملين الآمال في أي انفراجة حيث قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية أمس إن أي اتفاق سلام يجب أن يضمن وضع أوكرانيا المحايد، وبدا أنه يستبعد وجود أي قوة حفظ سلام أوروبية على الأراضي الأوكرانية، وهو شرط أساسي من كييف وحلفائها الغربيين لأي اتفاق سلام.