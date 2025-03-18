شكرا لقرائتكم خبر عن على جمعة: ندعو الله أن نكون شهداء على أذى المفسدين فى غزة والسودان والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق إننا نجتمع دائما مسلمين ومسيحيين على خير لأن الخير من أسس الدنيا ونجلس الآن فى لقاء حميد وندعو الله أن يدفع عنا أذى المفسدين فى الأرض مثل ما يحدث فى غزة والسودان وليبيا.

وتابع خلال كلمته بـ حفل إفطار رمضانى بـ المركز المسيحى الإسلامى بالكنيسة الأسقفية الله أننا ندعو الله أن يحاسب هؤلاء المجرمين على جرائمهم وأن نكون شهداء عليهم وندعو الله أن يقبلنا أن نكون من شهدائه وأن نكون دائما فى الطريق إليه.

ونظم المركز المسيحى الإسلامى بكاتدرائية جميع القديسيين الأسقفية بالزمالك، حفل إفطار رمضانى وكان بحضور أئمة الأزهر والأوقاف وأبرزهم الدكتور علىجمعة مفتى الديار المصرية الأسبق.

وكان من أبرز الحضور بحفل الإفطار الرمضاني الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق والدكتور أبو زيد منسق بيت العائلة المصرية والدكتور حسامبدراوى والمطران سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والمطران منير حنا رئيس الأساقفة الشرفى لإقليم الاسكندرية للكنيسة الأسقفية ورئيس المركزالمسيحى الإسلامى.



