شكرا لقرائتكم خبر عن أئمة الأزهر والأوقاف يؤدون صلاة المغرب بالكنيسة الأسقفية فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أدى أئمة الأزهر والأوقاف صلاة المغرب فى الكنيسة الأسقفية بالزمالك خلال حفل نظمه المركز المسيحى الإسلامى بكاتدرائية جميع القديسيين الأسقفية بالزمالك، وكان بحضور الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق.

وكان من أبرز الحضور بـ حفل الإفطار الرمضانى الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق والدكتور أبو زيد منسق بيت العائلة المصرية والدكتور حسامبدراوى والمطران سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والمطران منير حنا رئيس الأساقفة الشرفى لإقليم الاسكندرية للكنيسة الأسقفية ورئيس المركزالمسيحى الإسلامى.

ونقل الدكتور أبو زيد الأمير منسق بيت العائلة التحية والتقدير للمركز للدعوة الكريمة مؤكدا أننا نعيش معا فى مصر تحت سماء واحدة نصوم معا ونقل تحياتوتهنئة فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للحاضرين.