شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المسيحى الإسلامى بالكنيسة الأسقفية بالزمالك ينظم حفل إفطار رمضانى والان مع تفاصيل الخبر

الثلاثاء، 18 مارس 2025 07:07 م

نظم المركز المسيحى الإسلامى بكاتدرائية جميع القديسيين الأسقفية بالزمالك حفل إفطار رمضانى بحضور مشايخ الأزهر والأوقاف وبيت العائلة المصرية وعدد من الشخصيات العامة.

وكان من أبرز الحضور بحفل الإفطار الرمضاني الدكتور على جمعة والدكتور أبو زيد منسق بيت العائلة المصرية والدكتور حسام بدراوى والمطران سامى فوزىرئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والمطران منير حنا رئيس الأساقفة الشرفى لإقليم الاسكندرية للكنيسة الأسقفية ورئيس المركز المسيحى الإسلامى.

ونقل الدكتور أبو زيد الأمير منسق بيت العائلة التحية والتقدير للمركز للدعوة الكريمة مؤكدا أننا نعيش معا فى مصر تحت سماء واحدة نصوم معا ونقل تحياتوتهنئة فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للحاضرين.