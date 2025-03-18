شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مجزرة 18 رمضان غدا على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" مجزرة 18 رمضان.. الاحتلال الإسرائيلى يغدر باتفاق الهدنة وسكان غزة ويستأنف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين.. واستشهاد أكثر من 400 وإصابة المئات فى غارات عنيفة بكل أنحاء القطاع".

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