شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: القيادة السياسية تقدم دعما كبيرا لمنظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن الفريق الطبى يعمل بكل جهد للقضاء على المرض وتابع: الفريق الطبى يحتاج مزيدا من الاهتمام.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال فاعليات المؤتمر السنوى لهيئة الرعاية الصحية فى كلمته التى القاها نيابة عنة الزكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن القيادة السياسية تدعم القطاع الصحى.

وأضاف وزير الصحة والسكان أن الفترة الماضية شهدت تحولا كبيرا في القطاع الصحى بفضل توجيهات القيادة السياسية وتابع : هناك تطوير شمولى للمستشفيات والوحدات الصحية وذلك بالتوازى مع دعم منظومة التأمين الصحى الشامل.



وتابع: هناك مرحلة قادمة ستشهد تطورا كبيرا في الخدمات الطبية والعلاجية واستغلال للذكاء الاصطناعى.



