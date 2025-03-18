شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يكمل غدا 15 عاما على توليه المنصب (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحلول 19 من شهر مارس للعام الحالى يكون الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قد أمضى خمسة عشر عاما على رأس المؤسسة الدينية الإسلامية الأكبر والأكثر تأثيرا فى العالم، والمرجعية الأولى للمسلمين فى ربوع العالم، وقد حرص الإمام الطيب منذ توليه تلك المهمة الجليلة فى عام 2010م، على أن يظل الأزهر الشريف، مشيخة وجامعا وجامعة، منارة للعلوم الدينية، وكعبةً لطلاب العلم الشرعى، ومنبرا للفكر الإسلامى الوسطى.

وتولى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مقاليد الأمور داخل مشيخة الأزهر خلفا للدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر الراحل، الذى رحل فى 10 مارس عام 2010.

وقبل تولى الإمام الأكبر منصبة، كان رئيسا لجامعة الأزهر الشريف، عين رئيسا لجامعة الأزهر منذ شهر شعبان سنة 1424 الموافق 28 / 9 / 2003، وحتى ربيع الثانى سنة 1431الموافق 19 / 3 / 2010.

فيما اختير مفتيا للديار المصرية، فى يوم الأحد الموافق 26 ذى الحجة سنة 142، الموافق 10 / 3 / 2002، وحتى شعبان سنة 1424 الموافق 27 / 9 / 2003، وقد أصدر خلال فترة توليه الإفتاء حوالى 2835 فتوى مسجلة بسجلات دار الإفتاء المصرية.