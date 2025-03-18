شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تقارير دولية تشير لاتساع فجوة تمويل التنمية لـ 6.4 تريليون دولار فى 2030 والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن التقارير الدولية تشير إلى أنه من المتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكى بحلول عام 2030 فى حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة .

وأضاف مصطفى مدبولى خلال كلمته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل فى مصر، أن تمويل التنمية ظهر على طاولة المفاوضات الدولية وبشكل مكثف على الأعوام الماضية منذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية عام 2015 بالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المستدامة لللامم المتحدة.

وثمن رئيس الوزراء الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لدعم مسيرة التنمية المستدامة فى مصر على مدى 80 عاما من التعاون بين الجانبين.