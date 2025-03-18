شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء مصر تدين العدوان على غزة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت نقابة أطباء مصر برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحى، بأشد العبارات العدوان الإرهابى الذى شنَّه الكيان الصهيونى على الأبرياء فى غزة فجر اليوم، وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن وقوع أكثر من 400 شهيد معظمهم من النساء والأطفال ومئات الجرحى، فى اعتداء وحشى يتجأهل كل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية، ويستهدف بلا رحمة أرواح الأبرياء الذين فرّوا من تحت القصف ليجدوا الموت فى خيامهم.

وتؤكد النقابة أن هذه الاعتداءات الغاشمة تمثل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق، وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالدمار والمعاناة، وهو وصمة عار على جبين العالم الذى يقف عاجزًا أمام آلة الحرب التى تفتك بشعب أعزل لا يملك سوى صموده.

كما تعرب النقابة عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطينى، وتدعو المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وتؤكد النقابة تضامنها الكامل مع أهلنا فى فلسطين، وتشدد على أن استهداف الفرق الطبية والمستشفيات جريمة لا يمكن تبريرها أو السكوت عنها.

وتشدد نقابة أطباء مصر، على أن الواجب الإنسانى والأخلاقى يفرض على المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية التحرك الفورى لوقف هذه المجازر ومحاسبة مرتكبيها.

ستظل صرخات الأطفال المفزوعين، ودموع الأمهات المكلومات، وأنين الجرحى العاجزين، شاهدة على وحشية هذا العدوان، لكن رغم الألم، لن ينكسر الأمل، ولن تُمحى ذكرى من رحلوا ظلمًا، ستبقى غزة عنوانًا للصمود، وستنتصر الإنسانية مهما طال الظلم، فالتاريخ لا ينسى، والعدل لا يموت، والحرية حقٌ لن يسلبه بطش الاحتلال.