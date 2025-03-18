شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يستعد لإفطار أسر فلسطينية وسائقى الشاحنات على معبر رفح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تجري الاستعدادات قرب معبر رفح لإقامة مائدة إفطار كبرى، ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة الأورمان، بمشاركة واسعة من الأسر الفلسطينية العالقة في شمال سيناء وسائقي الشاحنات التي تنقل المساعدات إلى قطاع غزة.

ويشهد حفل الإفطار حضورًا كبيرًا من الأسر السيناوية، إلى جانب عدد من رموز المجتمع في سيناء، بالإضافة إلى مشاركة مميزة من التلاميذ الدارسين في مقارئ تحفيظ القرآن الكريم بقرى شمال سيناء، في أجواء تعكس قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.

تأتي هذه الفعالية في إطار جهود المؤسسات الأهلية لدعم المتضررين والتخفيف من معاناة الأسر العالقة، وتوفير بيئة إنسانية دافئة تجمع بين أهالي سيناء والأشقاء الفلسطينيين في مناسبة رمضانية تعزز أواصر المحبة والتآخي.



الاستعداد للافطار