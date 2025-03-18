شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ينصح بإحياء مسؤلية الرقابة على الأبناء وحجب منصات تقتحم غرف نومهم والان مع تفاصيل الخبر

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن الآباء اليوم مشغولون بأمور غير حقيقية عن تربية وتوجيه الأبناء، وهى مشكلة وكارثة التقدم التقنى فى وسائل الاتصالات.

وقال شيخ الأزهر الشريف، خلال حلوله ضيفا مع الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ، فى الحلقة الـ 18، ببرنامج "الإمام الطيب" للحديث عن اسم من أسماء الله الحسنى، وذلك على شاشة قناة on، وقنوات المتحدة، إنه على الأب أن يتحمل مسؤليته أمام الله تجاه ابنه وبنته والأم كذلك نفس الأمر.

وأوضح شيخ الأزهر أن الابن محاط بجيوش من المغريات المفسدة، وكذلك البنات والأم، ولابد من إحياء مسؤلية الرقابة على الأبناء، ويتدخل فى الخط العام الذى يسبق ويدرج فى الولد أو البنت حسب مقتضيات عاداتنا وتقاليدنا، ويحتاج لتدخل المسؤلين فى أن يحجبوا على بيوتنا مثل هذه المنصات التى تقتحم علينا غرف نومنا، فالمسؤلية مشتركة بين الراعى والرعية.