شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر قدمت نموذجا هاما فى مطابقة تمويل التنمية مع أهداف الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مصر كانت من أوائل الدول التى صدقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015 وأجندة عمل 2030، وبادرت بالمراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم فى إطار سياسة الشفافية والمسائلة.

وأضاف مصطفى مدبولى خلال كلمته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل فى مصر، أن مصر قدمت نموذجا هاما فى مطابقة تمويل التنمية مع تلك الأهداف، فضلا عن الجهود الحثيثة فى توطين تلك الأهداف على المستوى المحلى فى المحافظات.

وأوضح أن الحكومة المصرية أطلقت عام 2016 البرنامج الوطنى للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والذى تستمر فى تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلى على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.



