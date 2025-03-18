شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نتعهد بضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء: "نحتفل اليوم بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية فى مصر، حيث لقائنا اليوم ما هو إلا تجسيد للتعهد الذى قطعناه على أنفسنا جميعا منذ عقود من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وأضاف مصطفى مدبولى خلال كلمته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل فى مصر، أن حالة عدم اليقين التى يمر بها عالمنا اليوم نتيجة أزمات متعاقبة سواء اقتصادية أو صحية أو إنسانية أو جيوسياسية تلقى بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية وكذلك أنظمة التمويل والاقتصاد العالمى، نتج عن هذه الأوضاع تباطوء فى معدلات النمو العالمية وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائى ونضوب مصادره، وزيادة مخاطر الاستثمار وثقل حجم الديون العامة وغيرها من التحديات.

أكد رئيس الوزراء، أنه علينا جميعا ان نتشارك فى إيجاد حلول للقضايا الإنمائية الملحة والوقوف على القواسم المشتركة التى من شأنها أن تخلق فرصا اقتصادية تعزز من رفاهية شعوبنا، وقد يمثل تمويل التنمية أحد هذه القواسم.