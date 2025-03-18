شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإسرائيلية: عودة العمليات العسكرية فى غزة تجرى بتنسيق كامل مع واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

قالت الحكومة الإسرائيلية: "عودة العمليات العسكرية في غزة تجري بتنسيق كامل مع واشنطن"، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

اعتبرت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس اختارت الحرب برفضها إطلاق المحتجزين، مع شنّ إسرائيل ضربات عنيفة على قطاع غزة وتعهدها بمواصلة القتال حتى إطلاق كل المحتجزين.

وقال المُتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان: "كان في إمكان حماس إطلاق المحتجزين لتمديد وقف إطلاق النار، لكنها عوضًا عن ذلك اختارت الرفض والحرب".

واستأنفت إسرائيل، فجر الثلاثاء، الحرب على قطاع غزة، بزعم رفض حركة "حماس" مقترحات أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح محتجزيها من غزة.