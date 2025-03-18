شكرا لقرائتكم خبر عن للهروب من أمطار أبريل فى بريطانيا.. القاهرة بين قائمة اندبندنت لأفضل الوجهات والان مع تفاصيل الخبر

نصحت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية قراءها بزيارة القاهرة كواحدة من أفضل وجهات العطلات المشمسة فى شهر أبريل، حيث من المعتاد أن تهطل أمطار غزيرة فى المملكة المتحدة، وقالت إنه يمكن الهروب من هطول الأمطار لمناخا أكثر دفئا فى أوروبا وخارجها.

وقالت إن القاهرة من الوجهات الرائعة للاستمتاع إذ تتميز العاصمة المصرية بطقس رائع على مدار العام، ويواصل هذا المقصد السياحى المفضل افتتاح المزيد من المعالم السياحية، مع افتتاح المتحف المصرى الكبير - الذى يضم 100 ألف قطعة أثرية مصرية قديمة - جزئيًا.

ويمكن للزوار أيضًا زيارة المتحف المصرى، الذى يحتوى على آلاف القطع الأثرية الخاصة به - بما فى ذلك قناع دفن توت عنخ آمون - أو الأهرامات العظيمة، التى تطل على المدينة فى الجيزة القريبة.

ويوفر موقع القاهرة على ضفاف نهر النيل سهولة الوصول إلى الرحلات النهرية والرحلات التى تمتد مئات الأميال جنوبًا إلى الأقصر وأسوان، ولكن لمن يختارون الإقامة فى المدينة، نصحت الصحيفة قراءها بالبدء من شارع المعز، وهو شارع رئيسى مليء ببعض من أبرز العمارة الإسلامية والمساجد فى المدينة. وتقع أكشاك سوق خان الخليلى بالقرب منه، حيث تبيع الأكشاك كل شيء من المجوهرات الثمينة إلى الفوانيس والحلي. للحصول على أفضل المناظر، توجه إلى برج القاهرة.

وضمت قائمة الاندبندنت مقاصد مثل فالنسيا وريو دى جانيرو وجزيرة بافوس، وجزيرة رودس، وبريسبان وبالى.