الأزهر: استهداف الأبرياء فى خيامهم بغزة دليل على غدر الصهاينة وخيانتهم للعهود

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القاهرة - سامية سيد - الأزهر: الكيان الصهيونى لا عهد له ولا ذمة والتاريخ خير شاهد على نقضهم للعهود والمواثيق

الأزهر: الكيان الصهيونى لن يخطو خطوة حقيقة لوقف العدوان طلما أن هناك قوى عالمية تمنحه الضوء الأخضر للاستمرار فى قتل الفلسطينيين

الأزهر: مناصرة الكيان الصهيونى ردة حضارية وأخلاقية ومشاركة فعلية فيما يرتكبه من جرائم

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات العدوان الإرهابى الغادر الذى شنَّه الكيان الصهيوني على الأبرياء فى غزة فجر اليوم، وهم نيام فى خيامهم، وأسفر عن وقوع أكثر من 400 شهيد معظمهم من النساء والأطفال ومئات الجرحى، بعد الاتفاق على وقف العدوان أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع، وفى مشهد يبرهن على طبيعة هذا الكيان وغدره وخيانته للمواثيق والعهود من أجل إجبار الشعب الفلسطينى على الخروج من أرضه رغم الرفض العالمى المتكرر.

واكِّد الأزهر أن هذا الكيان أثبت للعالم كله تجرده من كل معانى الإنسانية والمروءة، وأن جرائمه فضحت وجهه الدموى وديدنه المتوارث عبر التاريخ فى نقض العهود والمواثيق، وأن كل ما يقوم به هو ممارسة الخداع لالتقاط الأنفاس وارتكاب المزيد من الجرائم والمذابح، وأنَّه لن يخطو خطوة حقيقيَّة فى طريق وقف العدوان طالما أن هناك قوى عالمية تدعمه وتصمت عن جرائمه لمنحه الضوء الأخضر للاستمرار فى انتهاك المواثيق الدولية الإنسانية والأخلاقية، وتوفر له الحماية من المحاسبة على ما يرتكبه من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقى يعجز اللسان عن وصف بشاعتها وقسوتها.

كما أكِّد الأزهر أن ما شَهِدَه العالم فجر اليوم هو إرهاب أسود يضاف إلى السجل الإجرامى لهذا الكيان الذى استباح دماء الأبرياء وعرضهم وأرضهم وحقوقهم، مشددًا على أن مناصرة المحتل المعتدى وإغماض الأعين عما يقوم به هو ردة حضاريَّة وأخلاقية، ومشاركة فعلية فيما يرتكبه من جرائم.



ويطالب الأزهر المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته بالتحرك العاجل لوقف آلة القتل الصهيوينة، ومحاكمة مرتكبى الجرائم والمذابح من قادة هذا الكيان المحتل.