شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف كرتونة غذائية.. الأوقاف ومصر الخير ترسّخان قيم التكافل فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار دورها المجتمعي الرائد، أطلقت وزارة الأوقاف بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير مبادرة ضخمة لتوزيع مائة ألف كرتونة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على رسالة الأوقاف في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والمحافظات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية.

وأكدت الوزارة أن عملية التوزيع تتم وفق قوائم الأسر المستحقة المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بطريقة منظمة وعادلة، كما يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع مديريات الأوقاف فى مختلف المحافظات، لضمان توزيع المساعدات في المناطق الأكثر احتياجًا، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وفى هذا السياق، أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالتعاون المثمر مع مؤسسة مصر الخير، والذي يعكس حرص الجانبين على توحيد الجهود من أجل تحقيق أقصى استفادة للفئات الأولى بالرعاية، قصد تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، خاصة خلال شهر رمضان الذى يُعد شهر الخير والعطاء.

كما أكد الوزير أن التعاون مع مصر الخير يمتد أيضًا إلى دعم وإقامة الخيمة الرمضانية التي توفر وجبات إفطار ساخنة يوميًا للأسر المحتاجة والمستحقين في مختلف المحافظات، وذلك في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز مفهوم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها بصورة تحفظ لهم كرامتهم وتعزز روح المشاركة المجتمعية.



الاوقاف ومصر الخير توزع مائة ألف كرتونة غذائية



توزيع الكراتين



مائة ألف كرتونة غذائية



