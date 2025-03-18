شكرا لقرائتكم خبر عن طالب يصمم تطبيقًا للموبايل وتصميمات بصرية لإحياء مسار العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم أندرو نادر، الطالب بقسم الجرافيك بكلية العلوم التطبيقية والفنون بالجامعة الألمانية بالقاهرة مشروعًا إبداعيًا يستهدف الحفاظ على التراث المصرى والترويج للسياحة الدينية، يتمثل المشروع فى إحياء مسار العائلة المقدسة الذى أدرج عام 2022على قائمة التراث العالمى باليونسكو، من خلال تصميم تطبيق للموبايل يحمل اسم "Piaro"، وهو بمثابة دليل رقمى شامل يسلط الضوء على كافة المواقع التى زارتها العائلة المقدسة فى رحلتها بمصر، يضم 25 موقعًا ممتدًا من سيناء وحتى أسيوط، يوفر التطبيق معلومات تفصيلية، وصورًا، وخرائط تفاعلية لمختلف المزارات، مما يجعله أداة تثقيفية وإرشادية قيّمة للزائرين المصريين والأجانب، لم يقتصر المشروع على التطبيق فقط، بل شمل أيضًا إعداد تصميمات بصرية جديدة للافتات المزارات، جواز سفر للحج، زجاجة الماء المقدس، تصاميم الحافلات والزى الرسمى، بهدف تحسين تجربة الزوار وتعزيز الطابع البصرى للمسار.

وأوضح الطالب أندرو أن أسم "Piaro" مستوحى من اللغة القبطية ويعنى "نهر النيل"، فى إشارة إلى الدور المحورى للنيل أثناء تنقل العائلة بين مختلف الاماكن فى مصر كما يعكس الاسم أهمية نهر النيل باعتباره رمزا للحضارة المصرية.

يعد مسار العائلة المقدسة من التراث الدينى العالمى الذى تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، فمنذ أكثر من 2000 عام قامت السيدة مريم العذراء وابنها المسيح عليه السلام والقديس يوسف النجار بالسفر إلى مصر من أجل الهروب من غضب الملک هيرودس. کانت هذه لحظة حاسمة فى تاريخ المسيحيين الأقباط، فقد أصبح الطريق الذى سلكوه أكبر مسار حج مسيحى فى العالم يمتد لمسافة 3500 كم ذهابًا وعودة، يحوى كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار فى صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقًا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مصر.

وفى السياق ذاته، فقد أشاد الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة خلال إفتتاحه لفاعليات أعمال معرض مشاريع تخرج الطلاب بإختيار الطالب تنفيذ هذا المشروع الذى يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية يحمل عددًا من القيم المهمة، أولها القيمة الدينية الكبيرة عند مسيحى الشرق والعالم كله، وثانيها القيمة الإنسانية العظيمة التى تتمثل فى كونها رحلة موثقة فى التراث الإنسانى ما يعزز مكانة مصر عالميًا، إضافة إلى أن إحياء هذا المسار يساهم فى إحداث نقلة كبيرة للحركة السياحية ودفعًا للاقتصاد المحلى، حيث يعد من أهم المشروعات القومية التى تحظى باهتمام الدولة وكافة الجهات المعنية لتنشيط السياحة الدينية، وذلك لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب وتطوير البنية التحتية، كما أكد الدكتور حجازى على التزام الجامعة الدائم بتوفير بيئة تعليمية تعزز قدرات أبنائها وتحفزهم على الابتكار والإبداع والمساهمة فى تقديم حلول ومشاريع تخدم المجتمع وتتوافق مع خطط الدولة التنموية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم عرض هذا المشروع ضمن فعاليات المعرض المقام لأفضل 35 مشروع تخرج لطلاب كلية العلوم التطبيقية والفنون من اقسامها الثلاث تصميم المنتج، الميديا، و الجرافيك، والذى افتتحه كل من الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة، الدكتورة سابينا مولر عميدة الكلية، والدكتور ريان عبد الله العميد المؤسس للكلية ومصمم شعار الحكومة الألمانية الموحد «النسر» وجدد شعار سيارة الفولكس فاجن وشعار سيارة الأودى وصمم شعار سيارة بوغاتى، كما أشرف على جميع تصميمات شركة خطوط النقل العام والقطارات (BVG) وكل وسائل الإرشاد والإيضاح فيها وساهم فى تصاميم البرلمان الألماني.