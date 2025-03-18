شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: نرفض العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو مجلس الشيوخ، الغارات الاسرائيلية التى طالت قطاع غزة وأسفرت عن 400 شهيد من النساء والأطفال والشيوخ والشباب، واستهداف مستودعات الغذاء فى شهر رمضان الكريم، وهو ما يعد جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل جرائم دولة الاحتلال، وتهدد كل فرص السلام واختراق لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقال عيش، إن خطة مصر نحو إعادة اعمار غزة هى السبيل الوحيد من أجل وقف الحرب داخل قطاع غزة والتى كلفت القضية الفلسطينية آلالاف من الشهداء من بينهم نساء وأطفال وآلاف آخرين لايزالوا تحت الأنقاض منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن، واستئناف الغارات الإسرائيلية الغاشمة على أهل قطاع غزة وفى شهر رمضان أنما تؤكد تخلى المجتمع الدولى عن كل المواثيق والمعاهدات التى تؤكد ضرورة احترام اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والرجوع إلى طاولة المفاوضات مرة اخرى ضرورة بعد الليلة الدامية التى عايشها أهل قطاع غزة.

وأضاف "عيش" أن ما حدث بالأمس جريمة حرب مكتملة الأركان، تؤكد مجددا أن الاحتلال الإسرائيلى لا يعترف بأى مواثيق دولية أو اتفاقيات تهدئة، بل يستخدمها فقط كغطاء لإعادة ترتيب أوراقه، والانقضاض على الشعب الفلسطينى الأعزل وقتما تسمح له الظروف بذلك.