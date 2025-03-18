شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات الرهائن ينظمون احتجاجا أمام الكنيست اعتراضا على العودة للقتال في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير عبرية إن عائلات الرهائن المحتجزين بقطاع غزة تتظاهر أمام الكنيست احتجاجا على العودة إلى القتال.

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن عودة العمليات العسكرية في غزة تم بالتنسيق الكامل مع واشنطن.

وأضاف "نشن حربا على حماس لا على سكان قطاع غزة".

وفي محاولة لتبرير الانتهاكات الإنسانية، وعلى رأسها منع مرور المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع، زعم المسؤول الإسرائيلي أن حماس تسرق المساعدات ثم تبيعها لكي تنفق على إعادة تسليح نفسها