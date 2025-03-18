شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: زيادة الإيرادات الضريبية بمعدل 38% خلال 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد كجوك وزير المالية، زيادة الإيرادات الضريبية خلال الـ8 أشهر الماضية إلى نحو 38% دون أى أعباء أو أسعار ضريبية جديدة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة لم تشهدها البلاد منذ 2005.

قال وزير المالية، فى كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل فى مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، نستهدف العام المالى المقبل زيادة الحصيلة الضريبة بمعدل 1% من أجل تمويل جهود التنمية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ذات الأولوية.