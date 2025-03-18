شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من "كاسبر فيلدكامب" وزير خارجية هولندا وذلك للوقوف على مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة.

أكد الوزير عبد العاطى لنظيره الهولندي على ادانة مصر للضربات الجوية الاسرائيلية بقطاع غزة فجر اليوم وتعيد التوتر إلى المنطقة وتعرقل الجهود الساعية للتهدئة وإعادة الاستقرار، وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة والذى يعد انتهاكاً صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن مصر قد بذلت جهوداً حثيثة لتثبيت الاتفاق بمراحله الثلاث.

وأطلع وزير الخارجية نظيره الهولندي على التطورات الخاصة بالجهود المصرية لدعم التهدئة فى غزة والتحضير للمؤتمر المقرر عقده فى القاهرة للتعافى المبكر وإعادة الإعمار، معرباً عن التطلع لقيام دول الاتحاد الأوروبى ومن ضمنها هولندا بمواصلة تقديم الدعم الإنسانى اللازم لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع والمشاركة في المؤتمر، مشدداً على ضرورة إيجاد أفق سياسى للصراع الفلسطينى – الإسرائيلى، خاصة وأن حل الدولتين يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام فى المنطقة.