شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة السلع ضمن المنحة الإضافية للبطاقات التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا يحمل رقم (5) لسنة 2025، بشأن صرف المنحة الإضافية للمستفيدين من البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، يأتي هذا التوجيه في إطار جهود الدولة لدعم الفئات المستحقة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، حيث سيتم صرف منحة إضافية لأصحاب البطاقات التموينية، بحيث تحصل البطاقة التي تتضمن على فردين على 125 جنيها، بينما البطاقة التي تتضمن على 3 أفراد تحصل على دعم يصل إلى 250 جنيها.

ويشمل التوجيه الوزاري قائمة تضم 33 سلعة من السلع التموينية الأساسية التي يمكن للمستفيدين الحصول عليها، ومن أبرزها: السكر الزيت الأرز المكرونة الحبوب المختلفة (العدس والفول) منتجات الألبان والجبن بعض السلع الغذائية المعلب، كما ألزمت الوزارة، المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية والتجار المعتمدين بضرورة الالتزام بصرف السلع وفقًا للحصص المحددة لكل بطاقة، دون فرض أي رسوم إضافية على المواطنين، كما ستتولى مديريات التموين بالمحافظات عمليات الرقابة والتفتيش لضمان تنفيذ القرار بكفاءة، مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.

واوضحت الوزارة، أن البطاقة التي تتضمن على فرد واحد سوف تصرف كيلو سكر وزجاجة زيت، أما البطاقة التي تتضمن على أكثر من فرد سوف تصرف 2 كيلو سكر، بجانب 2 زجاجه زيت وأى سلعة أخرى حتى يتم استكمال قيمة المنحة.

مع ضرورة العلم أن الشخص المستفيد سوف يحصل على رسالة تفيد قيمة الدعم، ولن يكتفي الأمر على بون صرف الخبز فقط.

وضمن إجراءات وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، نص التوجيه الوزاري على إصدار بطاقات إلكترونية لصرف المنحة، يتم ربطها بالنظام المركزي للتموين، بهدف منع التلاعب أو تكرار الصرف لغير المستحقين، كما سيتم تحديث بيانات المستفيدين بصفة دورية لضمان شفافية العملية.