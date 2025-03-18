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مواعيد قطارات العيد الإضافية على خطوط السكة الحديد.. انفوجراف

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  • مواعيد قطارات العيد الإضافية على خطوط السكة الحديد.. انفوجراف 1/4
  • مواعيد قطارات العيد الإضافية على خطوط السكة الحديد.. انفوجراف 2/4
  • مواعيد قطارات العيد الإضافية على خطوط السكة الحديد.. انفوجراف 3/4
  • مواعيد قطارات العيد الإضافية على خطوط السكة الحديد.. انفوجراف 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الثلاثاء، 18 مارس 2025 03:46 م

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل 10 قطارات إضافية على خطوط الوجه القبلى خلال عطلة عيد الفطر المبارك بداية من يوم 2025 /3/25 وحتى 2025 /4/10 كالآتى:

تشغيل قطارى 2041/2040 بين القاهرة / أسوان وبالعكس على النحو التالى:-

تشغيل قطار تالجو برقم 2040 من يوم 25-3، من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 10-4 يقوم من القاهرة 20.15 يصل أسوان 8.10.


تشغيل قطار تالجو برقم 2041، من يوم 26-3، من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 11-4، يقوم من أسوان 16.50 يصل القاهرة 4.50.


 

- تشغيل قطارى مكيف رقم 1942 /1943 بين القاهرة / أسوان والعكس:

- تشغيل قطار مكيف اسبانى مطور رقم 1942/ من يوم 25-3، من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 10-4، ويقوم من القاهرة 22.50 يصل أسوان 11.50.
- تشغيل قطار مكيف أسبانى مطور برقم 1943، من يوم 26-3، من أسوان / القاهرة حتى يوم 11-4، يقوم من أسوان 18.00 يصل القاهرة 6.50

- تشغيل قطارى مكيف رقم 1938/1939 بين القاهرة / أسوان والعكس:

- تشغيل قطار ثالثة مكيفة برقم 1938 يوم 25-3، من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 10-4، يقوم من القاهرة 21.50 يصل أسوان 10.05

- تشغيل قطار ثالثة مكيفة برقم 1939، يوم 26- 3، من أسوان إلى القاهرة حتى 11-4، يقوم من أسوان 22.30 يصل القاهرة 11.15

 

 

 

 

- تشغيل قطارى 1941 /1940 بين القاهرة / أسوان وبالعكس:

- تشغيل قطار ثالثة مكيفة رقم 1940، يوم 25 مارس، من القاهرة إلى أسوان حتى 10-4، يقوم من القاهرة 00.35 يصل أسوان 12.30.


- تشغيل قطار ثالثة مكيفة برقم 1941 من أسوان إلي القاهرة، من 26-3 حتى 11-4، يقوم من أسوان 21.30 يصل القاهرة 10.25

- تشغيل قطارى مكيف رقم 1936/1937 بين الإسكندرية / أسوان وبالعكس:

- تشغيل قطار مكيف بعربات VIP برقم 1936 من الإسكندرية إلى أسوان يوم 27-3، يقوم من الإسكندرية 15.20 يصل أسوان 6.20.


- تشغيل قطار مخصوص مكيف بعربات VIP برقم 1937 من أسوان إلى الإسكندرية يوم 3-4، يقوم من أسوان الساعة 9 يصل الإسكندرية الساعة 00.50


 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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