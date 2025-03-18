شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض خطة توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية باقتصادية القناة والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليام تشين، رئيس شركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" الصينية، المُتخصصة فى تصنيع الزجاج، والوفد المرافق له، لاستعراض خطة الشركة لإقامة مصنع لها فى مصر لتصنيع زجاج الألواح الشمسية، وذلك بحضور السيد/ وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسيد/ وليام تشين، والوفد المرافق له، مُعربًا عن تقديره لشركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" التى تُعد واحدة من أبرز الشركات المتخصصة فى تصنيع زجاج الألواح الشمسية على مستوى العالم، إلى جانب تصنيع أنواع أخرى من الزجاج.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تطلعه إلى التعاون مع الشركة فى توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية فى مصر، بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتصنيع مكونات محطات الطاقة المتجددة فى السوق المصرية.

كما أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات المتميزة التى تجمع مصر والصين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، قائلًا: توجد العديد من الشراكات الاستثمارية الناجحة بيننا وبين الصين.

وخلال اللقاء، قال السيد/ وليد جمال الدين أن شركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" الصينية هى واحدة من أكبر 3 شركات عاملة فى تصنيع زجاج الألواح الشمسية حول العالم، مضيفًا أن الشركة ترغب فى إقامة مصنع لها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين صناعة زجاج الألواح الشمسية باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار، حيث ستُخصص النسبة الأكبر من إنتاجها للتصدير.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن الشركة تتفاوض الآن للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع.

كما أعرب السيد/ وليام تشين، رئيس شركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" الصينية، عن تقديره لحسن الاستقبال الذى لاقاه وفريق عمله فى مصر، قائلًا: زرنا مصر قبل شهرين وحظينا أيضًا باستقبال ودعم رائعين من السيد/ وليد جمال الدين وفريقه.

وأشار "تشين" إلى أن الشركة الصينية ترغب فى توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية فى مصر، وفى حال تحقيق تقدم فى هذا المجال يمكن التعاون مع الحكومة المصرية فى تصنيع أنواع أخرى من الزجاج، مُستعرضًا فى هذا السياق المزايا والإمكانات المُهمة التى تتمتع بها السوق المصرية على مستوى الموقع الجغرافى وتوافر المواد الخام والدعم الحكومى الكبير المُقدم للشركات الأجنبية.

وأوضح رئيس شركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" الصينية أن المشروع المُخطط إقامته فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يستهدف إنتاج زجاج ألواح شمسية بمقدار 1.53 مليون طن وإنتاج 1.08 مليون طن من رمال السليكا عالية النقاء، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين.

واستعرض "تشين" فى هذا الصدد متطلبات المشروع المختلفة من حيث إمدادات الكهرباء والغاز ورمال السيلكا الخام اللازمة للإنتاج.

وفى ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لبدء تنفيذ المشروع على الفور، مُوجهًا رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بسرعة التواصل مع وزيرى الكهرباء والبترول لتدبير الإمدادات اللازمة للمشروع من كهرباء وغاز ورمال سيلكا، قائلًا: اتطلع إلى إقامة هذا المصنع فى أسرع وقت ممكن.