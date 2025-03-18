شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف الدعم الإضافى لـ10 ملايين أسرة ببطاقات التموين.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء فى صرف الدعم الإضافى لـ10 ملايين أسرة بالبطاقات التموينية فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية لصرف الدعم الاضافى للاسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين.

واتاحت الخزانة العامة للدولة 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين «مارس وأبريل 2025»، يبدأ صرفها اعتبارًا من اليوم، لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كجوك وزير المالية قد استعرضا الموقف التنفيذى للتكليفات الرئاسية بصرف الدعم الإضافى للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

بدء صرف الدعم الإضافى للبطاقات التموينية بقيمة تصل إلى 250 جنيهًا لمدة شهرين

بدء صرف الدعم الإضافى لـ10 ملايين أسرة بالبطاقات