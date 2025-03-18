شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: إطلاق الاستراتيجية المتكاملة للتمويل فى مصر إنجاز كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت إلينا بانوفا - المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر.

قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر ، في كلمتها خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر خطوة وإنجاز كبير ونقلة استراتيجية من أجل الوقوف على أنظمة قادرة على حشد الموارد المالية والتنموية لتحقيق أهدف مصر التنموية ومساعدة تقوية الإدارة والوعي المصري من أجل تحقيق كل هذه المستهدفات بمستوى عالمي.