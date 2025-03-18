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رئيس الوزراء يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل فى مصر

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رئيس الوزراء يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر.

تستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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