شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر.

تستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.