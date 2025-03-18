شكرا لقرائتكم خبر عن تيك توكر أمريكى: لا تدافعوا عن إسرائيل بعد قصفها مستودعات غذاء غزة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

نشر التيك توكر الأمريكي، كريستيان جاى، مقطع فيديو، استنكر فيه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلًا: لا فرصة أمامكم للاستمرار بالدفاع عن إسرائيل وتبرير جرائمها بعد أن قصف في رمضان مستودعات المساعدات.

وأكد كريستيان: لقد قصفت إسرائيل في شهر رمضان مستودعات قطاع المساعدات الغذائية والإنسانية والأدوية والمياه والكهرباء عن غزة".

وأضاف في الفيديو: إن إسرائيل أعادت منذ 8 أيام، فرض حصارها على قطاع غزة، وقطعت كل المساعدات ، وكل المواد الغذائية والكهرباء والمياه، وكلها جرائم حرب، والآن يقومون بتدمير ما تبقى من الطعام لديهم، ولا توجد وسيلة للدفاع عن هذا، وهذا جرائم ضد الإنسانية ولا يوجد مبرر لها، ويجب أن يتم فعل شيء.

وقال كريستيان، إن إسرائيل تحاول تعطيل الاتفاق، الذى اخترقته مئات المرات، ويحاولون تدمير غزة بشكل مستمر، يومًا بعد يوم، على الرغم من اطار وقف النار، الذى لايريدون الاستمرار فيه.

وأضاف الانفلونسر الأمريكي، أن كل هذا يأتي فى شهر رمضان حيث ترتكب إسرائيل، كل عام أسوأ الجرائم في هذا الشهر، مشيرًا إلى أنه وقبل عام، وفى منتصف شهر مارس فعلت إسرائيل نفس الشئ في الأونروا وتدمير المستودع الخاصة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، مضيفًا : لا نهاية لقسوتهم لا نهاية لجرائم اللحرب التي يرتكبوها، و لا أحد يفعل شيء يمنع إسرائيل من ذبح الفلسطينين وتدميرهم وتجويعهم.