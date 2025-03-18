شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية.. تحسن نسبى فى الأجواء وبداية انكسار الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن نسبي في الأجواء وبداية انكسار الموجة الحارة مع دخول الرياح الشمالية الغربية النشطة نسبياً.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه فمن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والعظمى اليوم الثلاثاء 29 درجة على القاهرة الكبرى.

يشهد اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025 الموافق 18 رمضان، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحاً تكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:

القاهرة

العظمى 29 درجة

الصغرى 17

الإسكندرية

العظمى 22

الصغرى 14

مطروح

العظمى 22 درجة

الصغرى 14

سوهاج

العظمى 35 درجة

الصغرى 16

قنا

العظمى 37 درجة

الصغرى 17

أسوان

العظمى 38 درجة

الصغرى 20 درجة