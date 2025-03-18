شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2025 .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2025 على مستوى الجمهورية، وجاءت سميرة شعبان حسن من محافظة شمال سيناء أم لذوى الإعاقة، وثناء بشارة محمد من محافظة قنا أم لشهيد الشرطة، وفوزية طه على النمس من محافظة البحر الاحمر ام بديلة.

كانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى قد اعلنت أن إلهام إبراهيم نور محمد من محافظة البحر الأحمر الأولى على مستوى الجمهورية، ومنى نجار سليمان من محافظة أسوان الثانية على الجمهورية، وشربات فهمى عمار محمود من محافظة أسيوط الثالثة على الجمهورية .

وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم بديلة " واحدة" قامت برعاية ابن من الأبناء كريمى النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة أنسة " كفالة بدون زواج"، فضلا عن أم مثالية " واحدة" لابن أو أكثر من الأشخاص ذوى الإعاقة حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق فى إحدى المجالات "الرياضية- العلمية- الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية.

وتتضمن شروط ومعايير الاختيار بالنسبة للأم الطبيعية أو لابن من الأشخاص ذوى الإعاقة، أن يكون لها قصة عطاء متفردة، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية، وهي" شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادى الجديد، ومرسى مطروح، والبحر الأحمر وأسوان"، وأن يكون جميع الأبناء والبنات حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات، ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير القابل للتعليم.