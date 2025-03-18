شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الحكومى فى غزة يعلن استشهاد 4 مسؤولين بارزين بقصف إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مكتب الإعلام الحكومي في غزة عددا من قيادات العمل الحكومي في قطاع غزة، منهم عصام الدعليس، رئيس متابعة العمل الحكومى، المستشار أحمد الحتة، وكيل وزارة العدل، اللواء محمود أبو وطفة، وكيل وزارة الداخلية، اللواء بهجت أبو سلطان، مدير عام جهاز الامن الداخلي، مؤكدا ارتقائهم بعد استهدافهم من طائرات الاحتلال الصهيونازي بشكل مباشر هم وعائلاتهم.

وأكد أن ارتقاء قيادات العمل الحكومي في غزة لن يثنيه عن أداء واجبهم الوطني تجاه الشعب الفلسطيني، والاستمرار في الواجب الديني والأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم وثباتهم في وجه هذا العدوان الهمجي.