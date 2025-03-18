شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 10 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات فى إقليم شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا بشأن حالات الطوارئ في إقليم شرق المتوسط، يشارك فى المؤتمر كل من الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

من جانبها، قالت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.قبل ان ابدا الاحاطة ان المجلة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية خصصت اصدارين عن غزة ، وقد استمعنا عن الغارات التى ادت الى مقتل المئات فى غزة، ونطالب بتوفير سبل العيش ووقف اطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات، موضحة ان الكثير من اقليم شرق المتوسط والملايين سوف لا يستطيعون الاحتفال بعيد الفطر، موضحة، إن هناك 10 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات فى إقليم شرق المتوسط، وهناك 16 طارئة بإقليم شرق المتوسط، وتصنف 6 من هذه الطوارىء إلى التصنيف من الدرجة الثالثة، ونعمل على تعزيز القدرات والاستجابة لها والترصد والإنذار المبكر للأوبئة، وبدون حدوث ذلك ستتفشى الأمراض، وبدون الدور الرئيسي الذى تقوم به منظمة الصحة العالمية فإن العالم سيكون أقل استعدادا لمواجهة الأمراض بدءا من تفشى الكوليرا فى اليمن، ومنع تفشى شلل الأطفال فى غزة.

وأضافت اننا نتعرض لانتقادات ونعمل على تحسين عملنا وعززنا نظم ادارة الاحداث حتى نستطيع الاستجابة بوتيرة اسرع ومازال المجال مفتوحا للمزيد والمزيد، هناك ضرورة على ان يكون لنا تاثير واضح بعد تخفيض المساعدات، وسنعمل على تقليل النفقات الغير ضرورية، فى سريا 65 % يحتاجون الى مساعدات عاجلة، وفةى سوريا لم يعد يعمل من المستشفيات إلى أقل من نصفها، ان عجزنا جميعا عن توفير ما نحتاج إليه سيستمر لعقود، ونعمل على تخفيف المعاناة واعلان الولايات المتحدة على الانسحاب سيكون له تاثيرعلى المنظمة وخاصة فى حالات الطوراىء، حيث كانت توفر حوالى 18% من المساعدات فى 2024، وكانت تقدم المساعدات فى مكافحة شلل الأطفال، والمنظمة تحتاج الى توسع أكثر شمولا للعديد من الدول، ويجب على العديد من البلدان أن تقوم بالدعم ولا يتم الاعتماد على بلد دون آخر، فالمنظمة لها آلية للمحاسبة، ولا جهة تتصدى للصحة بخلاف المنظمة، إن مشكلات الصحة العالمية أعمق من أن تتولى دولة بعينها مسئولية دعم المنظمة.

وكما يشارك الدكتور أحمد زويتن، مدير البرنامج الإقليمي للطوارئ، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، و الدكتورة كريستينا بيثكي، القائمة بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا، و الدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.