شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة الدعم الإضافى على بطاقات التموين بعد بدء الصرف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مخزون كبير من كافة السلع الغذائية تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، وبدأت اليوم الثلاثاء بـ صرف الدعم الاضافى للاسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين، من فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

التموين والمالية: بدء صرف الدعم الإضافي لـ10 ملايين أسرة بتكلفة 4 مليارات جنيه

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين و أحمد كجوك وزير المالية، قد استعرضا الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية بصرف الدعم الإضافي للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

واتاحت الخزانة العامة للدولة 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين «مارس وأبريل 2025»، يبدأ صرفها اعتبارًا من اليوم، لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية.