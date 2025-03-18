وزارة الصحة تكشف عن حالة تستوجب إنهاء صيام الأطفال

كشفت وزارة الصحة والسكان عن حالة وحيدة يجب فيها على الأم انهاء صيام الأطفال وذلك عند شعورهم بالعطش الشديد والهبوط تجنبا لحدوث أى مشكلات صحية .

وتابعت وزارة الصحة والسكان : صيام الأطفال في رمضان يحتاج إلى تحضير مسبق، وذلك حتى يكون صحي وآمن، خصوصًا لو أن الطفل يصوم لأول مرة قبل رمضان.

وحددت الوزراة الخطوات الإرشادية التالية:

1. التدرج في الصيام: لو الطفل أول مرة يصوم، يفضل أن يبدأ بعدد ساعات قليلة ويزودها تدريجيًا.

2. تجهيز الجسم: تعويد الطفل على تناول وجبات متوازنة وشرب المياه بكثرة قبل رمضان.

3. توعيته بفوائد الصيام: اشرحي له بطريقة بسيطة أهمية الصيام دينيًا وصحيًا.

وقت السحور

4. وجبة متكاملة: لابد أن تحتوي على بروتين (بيض، فول، زبادي)

5. تقليل الملح والمخللات

6. الإكثار من السوائل: يفضل شرب المياه والحليب بدلًا من العصائر الصناعية.

أثناء الصيام

7. متابعة الطفل: لو شعر بدوخة، صداع، أو إرهاق شديد، يجب أن يفطر فورًا.

8. تجنب النشاط البدني العنيف

9. إشغاله بأنشطة مفيدة

وقت الإفطار

10. كسر الصيام بالتمر والماء.

11. وجبة متوازنة.

12. شرب المياه بانتظام.