شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أسرة فلسطينية تضم 15 شخصا فى غزة بالكامل.. الأب والأم والأبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتكب جيش الاحتلال الاسرائيلي جريمة بشعة ضد عائلة برهوم، فجر الثلاثاء، وذلك في قصف جوي عنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ونشرت مصادر صحفية فلسطينية قائمة بأسماء 15 شخصاً ارتقوا خلال الساعات الماضية.



أسرة كاملة تستشهد فى غزة

فيما أكدت مصادر طبية فلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في الغارات الجوية الإسرائيلية إلى غزة ل 350 شهيدا وإصابة المئات، مشيرة لوجود عدد من الشهداء لا يزالوا تحت الأنقاض وتعجز فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف في الوصول إليهم بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع وعدم توافر المعدات الثقيلة التي تساهم في رفع الأنقاض.

بدوره، قالت حركة حماس، إن الاحتلال يستأنف حرب الإبادة ويرتكب عشرات المجازر بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن نتنياهو قرر استئناف الحرب لتصدير أزمته الداخلية وفرض شروط تفاوضية جديدة.

وطالبت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة ، الثلاثاء، بعودة الهدنة في القطاع، مؤكدين أن حياة أبنائهم على المحك.

واتهمت عائلات المحتجزين الحكومة في تل أبيب بتخليها عن ذويهم، مؤكدة أن استئناف القتال سيكلفهم حياة 59 محتجزا لا يزالون في غزة.

وتابعت: "أكبر مخاوف العائلات والمختطفين ومواطني إسرائيل قد تحقق، لقد اختارت الحكومة الإسرائيلية التخلي عن المختطفين، نحن مصدومون وغاضبون وقلقون بشأن التعطيل المتعمد لعملية إعادة أحبائنا من الأسر المروع لدى حماس".

وأضافت العائلات: "العودة إلى القتال تأتي على حساب 59 محتجزًا ما زالوا في غزة والذين يُمكن إنقاذهم وإعادتهم".

وفي الوقت نفسه، كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن "إسرائيل خططت لاستئناف الحرب على غزة منذ تولي رئيس الأركان الجديد، إيال زامير، منصبه".

وأضاف في بيان على حسابه في إكس، أن "الهجوم الجديد على غزة تدريجي ومختلف تماما عما تم إنجازه سابقا"، وأوضح أن هذا الهجوم يهدف إلى تدمير حماس وإعادة كافة الأسرى.

كما أردف قائلا: "عازمون أكثر من أي وقت مضى على تدمير حماس".



