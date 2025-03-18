شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن صرف الدعم الإضافى على بطاقات التموين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بـ صرف الدعم الإضافى للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين، من فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركتى الجملة " العمة والمصرية " التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتى .

وأتاحت الخزانة العامة للدولة 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين «مارس وأبريل 2025»، يبدأ صرفها اعتبارًا من اليوم، لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية.

التموين والمالية: بدء صرف الدعم الإضافي لـ10 ملايين أسرة بتكلفة 4 مليارات جنيه

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين و أحمد كجوك وزير المالية، قد استعرضا الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية بصرف الدعم الإضافي للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.