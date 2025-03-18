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والدة أحد المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو يريد إراقة الدماء والتضحية بالجنود

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والدة أحد المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو يريد إراقة الدماء والتضحية بالجنود

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القاهرة - سامية سيد - قال إعلام إسرائيلي عن والدة أحد المحتجزين، إن بنامين نتنياهو يريد إراقة الدماء والتضحية بالجنود، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

 

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بفتح الملاجئ العامة فى عدة مدن وسط إسرائيل وجنوب تل أبيب.

 

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل وتنفذ حملة اعتقالات واسعة، مضيفة أن الاحتلال يحاصر منزلين وتعتقل شابين في مدينة سلفيت شمالي الضفة.

 

في السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء شهيدا و3 مصابين بجروح متفاوتة برصاص الاحتلال فى قلقيلية شمالى الضفة الغربية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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