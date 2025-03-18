شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر وزيرة التضامن لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي للدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، للإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2025 على مستوى الجمهورية.

يأتي هذا التكريم في إطار حرص الدولة على الاحتفاء بالأمهات المثاليات اللواتي قدمن قصص كفاح ملهمة، وساهمن في تربية أجيال قادرة على العطاء والتفوق في مختلف المجالات.

كانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد تلقت تقريرا عن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2025، وذلك عقب غلق باب التقديم، حيث بلغ عدد المتقدمات لمسابقة هذا العام 755 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح متفردة تستحق التكريم، ومن بينهن 457 متقدمة انطبقت عليهن الشروط، حيث هناك 385 أم طبيعية انطبقت عليها الشروط، و21 متقدمة للأم البديلة، و51 متقدمة لأم لابن من ذوي الإعاقة، في حين تم استبعاد 298 سيدة من المتقدمات لم تنطبق عليهم الشروط.