شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 وإصابة 11 من العاملين بالبترول إثر تصادم أتوبيس مع شاحنة بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين، من العاملين بإحدى شركات البترول، بإصابات متنوعة، إثر حادث اصطدام أتوبيس مع شاحنة، على طريق البترول الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية – مطروح، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة لمصابي حادث اصطدام أتوبيس يحمل عمال تابع لإحدى شركات البترول مع شاحنة بطريق البترول على بعد 70 كم جنوب الطريق الدولى الساحلى مطروح –اسكندرية، وأسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين ،موجها تعازيه لأهالي المتوفين بالحادث وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين

وأشار مدير مرفق إسعاف مطروح أنه تم تلقى بلاغ بغرفة عمليات الإسعاف في الساعة 7:42 صباحا إصطدام أتوبيس بشاحنة وعلى الفور تم الدفع بعدد 7 سيارات إسعاف ،وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة المركزى، موضحاً أن مكان الحادث يبعد حوالي 70 كيلو من مدخل الساحل بعمق الصحراء.

وأوضح الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه فور وصول المصابين وعددهم 11 مصاب تم على الفور تقديم الإجراءات والاسعافات الطبية العاجلة مع رفع درجة الاستعدادات بالمستشفى ومتابعة حالة المصابين مع تجهيز غرفة العمليات وتواجد الأطقم الطبية والتمريض، وتقديم ما يلزم والاطمئنان على توافر أرصدة الدم والمستلزمات الطبية والعلاجية العاجلة، مع سرعة إنهاء إجراءات تذليل جثامين المتوفين في الحادث لتسليمهم لذويهم