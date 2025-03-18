شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: الاحتلال الإسرائيلى انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار، متهربًا من التزاماته، ومستمراً في ارتكاب المجازر بحق السكان في غزة، وسط صمت دولي مخزٍ.

اوضحت حماس، في بيان لها، أن الادعاءات التي أطلقها الاحتلال بشأن وجود تحضيرات من المقاومة لشن هجوم على قواته لا أساس لها من الصحة، وهى مجرد ذرائع واهية لتبرير عودته للحرب وتصعيد عدوانه الدموي.

ولفتت حماس إلى أن الاحتلال يحاول تضليل الرأي العام وخلق مبررات زائفة لتغطية قراره المسبق باستئناف الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل، غير مكترث بأي التزامات تعهد بها.

واكدت حماس التزامها بالاتفاق حتى آخر لحظة، وكانت حريصة على استمراره، إلا أن نتنياهو، الباحث عن مخرج لأزماته الداخلية، فضّل إشعال الحرب من جديد على حساب دماء الشعب الفلسطيني.



