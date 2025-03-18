شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل ومحافظ القاهرة يسلمان 31 عقد عمل لذوى همم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم محمد جبران وزير العمل، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء ،بمقر مديرية عمل القاهرة، 31 عقد عمل لذوي همم من أبناء "المحافظة "، للعمل في 5 شركات.

وأكد الوزير جبران على أن تسليم عقود جديدة لذوي همم، اليوم ،هو استمرار لتنفيذ خطة الوزارة، وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل، وتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن نسبة الخمسة في المائة، والتأكيد على التوجيهات لكافة المديريات لتنفيذ خطط دمج ذوي الهمم في كل خطط وبرامج الوزارة لتدريبهم ،وتأهيلهم لسوق العمل أيضا،وتوفير فرص تشغيل لائقة لهم.

من جانبه، أكد محافظ القاهرة على التعاون المُثمر بين وزارة العمل والمحافظة في كافة المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وقال إن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،تحرص على تلبية كافة احتياجات ذوى القدرات الخاصة ، وتوفير كافة أوجه الدعم لهم ،ودمجهم فى المجتمع، واشراكهم فى كافة الأنشطة والمجالات إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحى الحياة.

جاء ذلك بحضور مُمثلي مديرية عمل القاهرة بقيادة السيد الشرقاوى مدير المديرية، واسلام احمد وكيل المديرية ،ومندوبين عن الشركات .