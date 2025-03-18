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وزارة الصحة توجه رسائل هامة لمرضى السرطان حول السحور الصحى

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 18 مارس 2025 11:17 ص
وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة لـ مريض السرطان وذلك لتناول سحور صحى وقالت : يجب أن يكون السحور غنى بالألياف والبروتين مثل البيض المسلوق والكربوهيدرات المعقدة والماء .

 

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يمكنك الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

كانت وزارة الصحة والسكان  أكدت البدء فى استخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعى في التشخيص الدقيق والكشف المبكر عن الأورام مؤكدة  وأضافت وزارة الصحة والسكان: يُسهم الذكاء الإصطناعى في تطوير نظم إلكترونية متكاملة مثل "الإنذار المبكر، والتشخيص عن بعد، ورقمنة التطعيمات وإنشاء سجل طبي موحد لكل مواطن مصري، إدارة ومراقبة سلاسل الإمداد.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الذكاء الاصطناعي يحدث تحولا كبيرأ في القطاع الصحي المصري، ويعزز جودة الرعاية الصحية عبر العديد من التطبيقات، حيث يمكنه أن يساعد فى دمج التقنيات الرقمية المتقدمة وأنظمة المعلومات الصحية القوية والحلول المبتكرة.


لمرضى السرطان حول السحور الصحى

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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