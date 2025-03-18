وزارة الصحة توجه رسائل هامة لمرضى السرطان حول السحور الصحى

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يمكنك الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

كانت وزارة الصحة والسكان أكدت البدء فى استخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعى في التشخيص الدقيق والكشف المبكر عن الأورام مؤكدة وأضافت وزارة الصحة والسكان: يُسهم الذكاء الإصطناعى في تطوير نظم إلكترونية متكاملة مثل "الإنذار المبكر، والتشخيص عن بعد، ورقمنة التطعيمات وإنشاء سجل طبي موحد لكل مواطن مصري، إدارة ومراقبة سلاسل الإمداد.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الذكاء الاصطناعي يحدث تحولا كبيرأ في القطاع الصحي المصري، ويعزز جودة الرعاية الصحية عبر العديد من التطبيقات، حيث يمكنه أن يساعد فى دمج التقنيات الرقمية المتقدمة وأنظمة المعلومات الصحية القوية والحلول المبتكرة.