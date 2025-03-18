شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى ينعى رحيل القمص يوأنس كمال عن عمر 74 عاما والان مع تفاصيل الخبر

تقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء لنيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة، ولمجمع كهنة الإيبارشية في رحيل الأب المبارك القمص يوأنس كمال، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعبه، ولأسرته المباركة.

وتوفى أمس، بعد صراع طويل مع المرض، الأب القمص يؤانس كمال كاهن كنيسة رئيسى الملائكة ميخائيل وغبريال بمنطقة أم المصريين بالجيزة، التابعة لإيبارشية وسط الجيزة عن عمر بلغ 74 سنة قضى منها ما يقارب 36 سنة فى خدمة الكهنوت.

وولد الأب الراحل في مدينة ملوي محافظة المنيا يوم 28 مارس 1951، والتحق بالكلية الإكليريكية تخرج فيها عام 1970 عينه الراحل البابا شنودة الثالث شماسًا مكرسًا بكنيسة الشهيد مار جرجس بجزيرة بدران بشبرا كما عمل مدرسًا للدين المسيحي، وواعظًا ومكرسًا بكنيسة الشهيد مار جرجس بالظاهر ما بين عامي 1980 و 1989.

ورسم كاهنًا بيد الراحل الأنبا دوماديوس مطران الجيزة السابق، يوم 10 سبتمبر 1989 ونال رتبة القمصية يوم 10 يوليو 2007.

وحصل على دبلومة في العلوم الكتابية من معهد الكتاب المقدس عام 1992، وعمل واعظًا للشؤون الدينية، وصار عضوًا في بيت العائلة المصرية 2013.

وجال في العديد من كنائس الكرازة المرقسية بمصر والخارج واعظًا ومعلمًا،وله العديد من الكتب والمقالات والعظات

وسوف تقام صلوات تجنيزه الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء بكنيسة الشهيد مار جرجس بشارع مراد (مقر مطرانية وسط الجيزة).