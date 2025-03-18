أخبار مصر

المجلس القومي للمرأة يطلق الحملة التوعوية الإذاعية "معا بالوعي نحميها"

0 نشر
0 تبليغ

المجلس القومي للمرأة يطلق الحملة التوعوية الإذاعية "معا بالوعي نحميها"

شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للمرأة يطلق الحملة التوعوية الإذاعية "معا بالوعي نحميها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الثلاثاء، 18 مارس 2025 11:05 ص

أطلق المجلس القومي للمرأة  الحملة التوعوية الإذاعية “معا بالوعي نحميها" وذلك بصوت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفى عضوة المجلس ، وتمتد على مدار 30 يوم.

تناقش الحملة عدد من القضايا الهامة من بينها ضرورة محاربة الشائعات، وأهمية الحفاظ على الترابط الأسري وقيم الصبر والتسامح إلى جانب دعم التعليم والانتماء، كما تناقش الحملة أهمية محاربة الفساد والالتزام بالقوانين و دعم الادخار.

وتبث الحملة على المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر استماعا، علاوة على نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمجلس.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements