شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للمرأة يطلق الحملة التوعوية الإذاعية "معا بالوعي نحميها" والان مع تفاصيل الخبر

أطلق المجلس القومي للمرأة الحملة التوعوية الإذاعية “معا بالوعي نحميها" وذلك بصوت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفى عضوة المجلس ، وتمتد على مدار 30 يوم.

تناقش الحملة عدد من القضايا الهامة من بينها ضرورة محاربة الشائعات، وأهمية الحفاظ على الترابط الأسري وقيم الصبر والتسامح إلى جانب دعم التعليم والانتماء، كما تناقش الحملة أهمية محاربة الفساد والالتزام بالقوانين و دعم الادخار.

وتبث الحملة على المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر استماعا، علاوة على نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمجلس.