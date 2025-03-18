شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: أكثر من 322 شهيدا ومفقودا بينهم عائلات كاملة خلال 5 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، ارتقاء أكثر من 322 شهيدا ومفقودا بينهم عائلات كاملة خلال 5 ساعات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل.

وذكر مدير مجمع الشفاء الطبى بغزة، أن الطاقم الطبي عاجز عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين، معلنا نفاد كميات كبيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية.

وذكر مدير مستشفيات غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق ادعى أنها آمنة مثل مواصي خان يونس، وأن عدد الشهداء والجرحى مرشح للزيادة، وأنّ الاحتلال ألقى القنابل الحارقة والثقيلة على المواطنين.

وأوضح مدير مستشفيات غزة، أنّ الاحتلال الإسرائيلى ارتكب عدة مجازر في جميع مناطق القطاع، وأنّ الاحتلال دمر 22 مستشفى حكوميا وخيريا ولم يتبق سوى 7 مستشفيات عاملة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين، أنّ هدف العملية الضغط على حماس وإطلاق سراح المحتجزين.

كما أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أنّ الهجمات على حماس ستزداد قوة مع مرور الوقت.