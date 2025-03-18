شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفى 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفى في مصر، خاصة مع بداية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وقرب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي، وقرب بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، والذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 إبريل 2023.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

قانون التوقيت الصيفي .. أوضح أن التوقيت الصيفى يكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

تعديل الساعة بالتوقيت الصيفي

ووفقا لقانون التوقيت الصيفي، يكون تطبيق التوقيت الصيفى في مصر يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل والتي توافق هذا العام 25 إبريل 2025، وتكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر جاء بعد نحو 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه فى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء، فيما يتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة.

وتم اختيار يوم الجمعة لتعديل التوقيت سواء الصيفي أو الشتوى، كون يوم الجمعة إجازة رسمي فى معظم قطاعات الدولة، لذا كان اختياره تجنبا لحدوث أى مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، ولتكون هناك فرصة للمواطنين لإدراك التغيير والعمل عليه، تجنبًا لتأثر سير العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات، فى حالة وجود التغيير فى يوم عمل طبيعي.

