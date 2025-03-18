شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: انكسار الموجة الحارة وعودة الأجواء الشتوية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك انكسار للموجة الحارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حيث تسود كتلة هوائية شمالية نشطة نسبيًا تعمل على انخفاض فى درجات الحرارة على شمال الجمهورية.

أضاف فهيم أن انخفاضات درجات الحرارة سوف تتوالى خلال الأيام القادمة على كل الجمهورية، وعودة الأجواء الشتوية كاملة اعتباراً من غداً الأربعاء، لذا يجب عدم تخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، شهدت درجات الحرارة انخفاضًا طفيفا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تكاثرت الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم تخفيف الملابس والانخداع فى ارتفاعات درجات الحرارة الذى تشهده البلاد هذه الأيام مؤكدة أننا لازلنا فى الأجواء الشتوية ولا يمكن الحديث عن تخفيف الملابس فى هذه الفترة حتى رغم الارتفاع فى درجات الحرارة.