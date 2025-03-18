شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن بدء صرف الدعم الإضافى لـ10 ملايين أسرة بالبطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية لصرف الدعم الاضافى للاسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين، اعتبارا من اليوم الثلاثاء من فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية .

واستعرض أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية بصرف الدعم الإضافي للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

أحمد كجوك وزير المالية

بدء صرف الدعم الإضافي للبطاقات التموينية بقيمة تصل إلى 250 جنيهًا لمدة شهرين

ذكر بيان مشترك لوزارتى المالية، والتموين والتجارة الداخلية، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين «مارس وأبريل 2025»، يبدأ صرفها اعتبارًا من اليوم، لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية.